Diputados aprueban reforma a la Ley de Salud para reconocer enfermedades raras

La diputada Monica Herrera Villavicencio subrayó que en México hay 10 millones de personas que viven con este tipo de padecimientos

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Al presentar el dictamen, la diputada morenista Alma Marina Vitela explicó que esta reforma visibiliza el derecho de las personas que padecen enfermedades raras.

Asimismo resaltó que con dicha reforma también se crea el Registro Nacional de Enfermedades Raras para hacer frente a dichos padecimientos con políticas públicas claras y una estrategia del Estado mexicano.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades raras son aquellas que se presentan en menos de cinco personas por cada 10 mil habitantes, y se estima que existen más de cinco mil 500 en el mundo.