Diputados aprueban reforma a Ley de Propiedad Industrial para agilizar registro de patentes
El diputado Salim Alle destacó que es una reforma indispensable para México en medio de la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
De acuerdo con la iniciativa original, a nivel internacional México ocupa el lugar 56 en resultados de innovación y 73 de insumos de innovación tecnológica, según datos del índice de Innovación Global.
El mismo indicador señala que las economías más innovadoras se registran en Suiza, Suecia, Estados Unidos, Singapur y Reino Unido, mientras que las que crecen con mayor velocidad son China, Turquía, India, Vietnam y Filipinas.
Además, los datos evidencian que de
¿En qué consiste la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.