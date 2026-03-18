Diputados aprueban reforma a Ley de Propiedad Industrial para agilizar registro de patentes

El diputado Salim Alle destacó que es una reforma indispensable para México en medio de la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De acuerdo con la iniciativa original, a nivel internacional México ocupa el lugar 56 en resultados de innovación y 73 de insumos de innovación tecnológica, según datos del índice de Innovación Global.

El mismo indicador señala que las economías más innovadoras se registran en Suiza, Suecia, Estados Unidos, Singapur y Reino Unido, mientras que las que crecen con mayor velocidad son China, Turquía, India, Vietnam y Filipinas.

Además, los datos evidencian que de 123 mil 95 patentes que se otorgaron en México entre 2012 y 2024, solo cinco por ciento son patentes nacionales.

¿En qué consiste la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?