elsoldemexico
Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

Diputados aprueban reforma a Ley de Propiedad Industrial para agilizar registro de patentes

El diputado Salim Alle destacó que es una reforma indispensable para México en medio de la revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

De acuerdo con la iniciativa original, a nivel internacional México ocupa el lugar 56 en resultados de innovación y 73 de insumos de innovación tecnológica, según datos del índice de Innovación Global.

El mismo indicador señala que las economías más innovadoras se registran en Suiza, Suecia, Estados Unidos, Singapur y Reino Unido, mientras que las que crecen con mayor velocidad son China, Turquía, India, Vietnam y Filipinas.

Además, los datos evidencian que de 123 mil 95 patentes que se otorgaron en México entre 2012 y 2024, solo cinco por ciento son patentes nacionales.

¿En qué consiste la reforma a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial?

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES