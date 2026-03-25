Diputados aprueban reforma para agilizar Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo

Se trata de una modificación secundaria derivada de la reforma constitucional al Poder Judicial de septiembre de 2024

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, explicó que se trata de una reforma para que la justicia sea pronta, completa, imparcial y accesible para todas las personas.

“Esta modificación a la ley significa que una persona que enfrenta un acto de autoridad que considera injusto o ilegal ya no tendrá que esperar años atrapada en la incertidumbre”, explicó.

Durante la votación en lo general, la reforma se aprobó con 331 votos a favor y 120 en contra. Y en lo particular fue con 328 votos a favor y 119 en contra, porque se consideraron cambios al artículo 19.

Entre los principales cambios que propone la reforma destaca que se actualiza el término de Código Federal de Procedimientos Civiles por Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares.