Diputados aprueban reforma para facilitar el pago de créditos fiscales

El pleno de San Lázaro reformó el artículo 141 del Código Fiscal para brindar facilidades de pago en los créditos fiscales.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum fue respaldada en una sola votación para lo general y lo particular por 418 votos a favor de todos los partidos, salvó el PRI que se manifestó en abstención.

Al presentar el dictamen ante el pleno de la Cámara, el diputado Carol Antonio Altamirano explicó que del pago de los créditos fiscales dependen los recursos que hacen posible financiar servicios públicos, infraestructura y programas.

“Esta reforma representa un avance relevante hacia un sistema tributario más equilibrado y ágil que busca proteger el interés fiscal sin debilitar la posibilidad de defensa del contribuyente”, dijo el morenista.

Se fortalece el sistema tributario y a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales

“Cuando la norma permite que la garantía se constituya de manera más ágil, más clara y más efectiva, podemos proteger de mejor manera el interés público”, destacó la procuradora durante la sesión de la comisión.

Asimismo, subrayó que que las seis modalidades con las que se garantiza el interés fiscal no desaparecen ni se modifican en su esencia, por lo que seguirán siendo billete de depósito, carta de crédito, prenda, fianza, y embargo.