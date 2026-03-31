Diputados citan a secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a comparecer en San Lázaro

La comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente se realizará el miércoles 8 de abril; se prevé que se aborde el tema del derrame petrolero en el Golfo

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Posteriormente se realizarán hasta cuatro rondas de posicionamientos entre legisladores federales de las comisiones unidas y la participación de la secretaria de Medio Ambiente.

La sesión concluirá con un mensaje final de Alicia Bárcena y otro de la diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde principios de marzo un derrame petrolero en el Golfo de México ha afectado la actividad de las comunidades costeras de los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades federales el origen del derrame pudo ocasionarse por la descarga ilegal de un buque de hidrocarburos que tuvo presencia en Coatzacoalcos, a Veracruz o por emanaciones de chapopoteras naturales.