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Méxicomartes, 31 de marzo de 2026

Diputados citan a secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, a comparecer en San Lázaro

La comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente se realizará el miércoles 8 de abril; se prevé que se aborde el tema del derrame petrolero en el Golfo

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Posteriormente se realizarán hasta cuatro rondas de posicionamientos entre legisladores federales de las comisiones unidas y la participación de la secretaria de Medio Ambiente.

La sesión concluirá con un mensaje final de Alicia Bárcena y otro de la diputada Gabriela Benavides Cobos, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Desde principios de marzo un derrame petrolero en el Golfo de México ha afectado la actividad de las comunidades costeras de los estados de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades federales el origen del derrame pudo ocasionarse por la descarga ilegal de un buque de hidrocarburos que tuvo presencia en Coatzacoalcos, a Veracruz o por emanaciones de chapopoteras naturales.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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