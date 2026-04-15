Diputados dan “dientes” a la Auditoría para fortalecer la fiscalización e investigar faltas administrativas
La ASF tendrá la atribución de iniciar investigaciones de oficio por presuntas faltas administrativas graves; podrá recibir denuncias desde la ciudadanía
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
La reforma también contempla que toda persona pueda interponer denuncias a través de los canales de comunicación y los instrumentos técnicos dispuestos por la Auditoría Superior de la Federación, entre otros aspectos.
Por su parte, la morenista Claudia Rivera Vivanco expuso que es una reforma que va a dotar a la ASF de mayores capacidades institucionales y que blinda cada peso de las y los mexicanos de la opacidad y la corrupción.
Éctor Jaime Ramírez del PAN también subrayó que el dictamen busca modernizar la fiscalización superior, establecer plazos más cortos, incorporar herramientas tecnológicas y reforzar la capacidad de investigación de la Auditoría.
