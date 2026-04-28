Diputados declaran constitucional reforma que obliga al Congreso a legislar sobre feminicidio

El Congreso tendrá 180 días para emitir una Ley General en materia de feminicidio, con un tipo penal único, penas superiores a 40 años y protocolos específicos para la atención de dicho delito

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Con esta reforma el Congreso tendrá 180 días para legislar y emitir una Ley General en materia de feminicidio, es decir, una normativa aplicable en todo el país con responsabilidades específicas para las autoridades de los tres niveles de gobierno.

Los cambios constitucionales fueron aprobados la semana pasada en el Palacio Legislativo de San Lázaro con el aval unánime de 478 votos de todos los partidos.