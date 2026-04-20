Diputados discuten esta semana tres nombramientos del INE y reforma sobre feminicidio

La agenda legislativa de San Lázaro tiene otros pendientes como la reforma a la Ley Federal del Trabajo sobre la jornada de 40 horas y reformas sobre delitos ambientales

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Así lo detalló Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en un mensaje a través de sus redes sociales.

El líder morenista detalló que este lunes la Jucopo recibirá del Comité Técnico de Evaluación las tres listas de quintetas de las cuales surgirán los nuevos integrantes del Consejo General del INE y las cuales serán sometidas a votación en el pleno de la Cámara el próximo miércoles.

“Uno de los temas es decidir por mayoría calificada quiénes van a integrar el INE como consejeros, sustituyendo a los tres que han concluido su función para el cual fueron designados por la Cámara de Diputados”, explicó el coordinador morenista.

“Y antes del 22, antes del miércoles, tenemos que intentar un acuerdo que construya la mayoría calificada. De no ser así, el 28 por insaculación, tendremos que revisar y realizar este ejercicio para designar a quienes serán los tres integrantes del órgano de elecciones máximos”, detalló.

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