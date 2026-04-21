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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Diputados eligen a Blanca Cruz, Arturo Chávez y Frida Gómez como nuevos consejeros del INE

La mayoría calificada para el nombramiento de los consejeros se logró únicamente con los votos de la alianza oficialista: Morena, PT y Partido Verde

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Por el Verde, Luis Fernando Martínez, subrayó que en la democracia es indispensable que los árbitros sean independientes y consideró que las reglas de elección fueron claras y que se desarrollaron conforme a lo establecido en el texto constitucional.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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