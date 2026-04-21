Diputados eligen a Blanca Cruz, Arturo Chávez y Frida Gómez como nuevos consejeros del INE

La Jucopo en San Lázaro, logró acordar quienes ocuparán las consejerías vacantes en el INE. / Foto: Romina Solís/El Sol de México

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la designación de Blanca Yassahara Cruz García, Arturo Manuel Chávez López y Frida Denisse Gomez Puga como los nuevos integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

Los 334 votos que sumaron la mayoría calificada necesaria para su nombramiento provinieron únicamente de las bancadas de la alianza oficialista: Morena, PT y Partido Verde. Por su parte, PRI, PAN y MC votaron en contra del acuerdo y solo sumaron 127 votos.

En el documento oficial que la Jucopo envió a la Mesa Directiva de la Cámara, con las firmas de todos los coordinadores, se lee que Elías Lixa, del PAN; y Rubén Moreira, del PRI, anticipan su voto en contra. Mientras que Ivonne Ortega, de MC evitó colocar su firma y escribió la leyenda “No fuimos convocados para participar en la votación”.

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Arturo Manuel Chávez es uno de los personajes más controvertidos que llega al INE, puesto que durante el proceso de evaluación, particularmente en la aplicación del examen general de conocimientos obtuvo 99 aciertos de 100 preguntas.

Luego de su entrevista con el Comité Técnico de Evaluación la semana pasada, Chávez López dijo a medios de comunicación que el resultado de su examen se debía a que de niño “si no sacaba 10, se ponía mal”. También reveló que su única experiencia en materia electoral es haber impreso las boletas para las elecciones desde los Talleres Gráficos de México y ser funcionario de casilla.

Por su parte, Blanca Yassahara Cruz García, es maestra en Derecho Constitucional y Amparo y hasta antes de ser nombrada consejera electoral, fungió como consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

Frida Denisse Gomez Puga era, hasta antes de su nombramiento, la titular del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas. También fue titular del Departamento de Litigios Constitucionales en el Congreso del mismo estado, así como subsecretaria general del Tribunal Electoral de Tamaulipas.

El acuerdo al interior de la Jucopo se logró luego de horas en que se mantenía la premisa de que los nuevos consejeros electorales podrían ser Bernardo Valle, colaborador de la Secretaría de Gobernación en la redacción del plan A electoral; y de Alejandra Tello, cercana al magistrado Felipe de la Mata. Sin embargo, esos nombramientos no se consensuaron.

Previo a la votación en el pleno de San Lázaro, Ivonne Ortega, coordinadora de MC, criticó que su partido no fue considerado en el acuerdo de la Jucopo. Y su correligionario Juan Ignacio Zavala, advirtió que su partido no votará por consigna.

Luego de que el priista Víctor Samuel Palma reiteró la postura del partido tricolor ha estado en contra de todo el proceso de designación; el panista Germán Martínez esgrimió que durante todo el proceso el Comité Técnico de Evaluación actuó con discrecionalidad “generando acuerdos en lo oscurito de la noche”, y sin dar argumentos claros a sus mecanismos de evaluación.

Este nuevo INE morenista no durará ni lo que duró el Insabi. Lo vamos a derrotar a punto de conciencia y votos libres. Quizá la presidenta tenga el mil por ciento de aceptación sobre todo en una junta de truhanes en Barcelona, España, pero algunos de sus gobierno locales morenistas causan asco, repugnancia, horror. Germán Martínez, diputado del PAN

En contraste, el petista Pedro Vázquez subrayó que el procedimiento de nombramientos se ha desarrollado en apego a la legalidad, así como que el INE seguirá garantizando la ecuanimidad y la responsabilidad frente a los procesos electorales.

Asimismo, el morenista Victor Hugo Lobo también defendió que el proceso se desarrolló con normalidad y afirmó que “hoy se pone fin a un Instituto Nacional Electoral colonizado porque hoy se ciudadaniza. Hoy construimos un futuro dejando el pasado de los fraudes electorales, las elecciones de estado, los conflictos postelectorales ocasionados por autoridades cooptadas por intereses”.