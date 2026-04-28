elsoldemexico
Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Diputados frenan discusión de reforma para combatir opacidad y abusos de seguros médicos

El priista Jericó Abramo llamó a que la reforma se vote en un periodo extraordinario lo más pronto posible para evitar los abusos de los seguros médicos

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Samuel García

El observador / Exportar más, crecer menos

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Crisis por parálisis en Sonora

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES