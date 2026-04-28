Diputados frenan discusión de reforma para combatir opacidad y abusos de seguros médicos

El diputado priista Jericó Abramo Masso explicó que aunque la Comisión de Hacienda tenía prevista la aprobación de dicha reforma por unanimidad, su discusión se frenó / Foto: Andrea Murcia Monsivais / Cuartoscuro.com

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados pospuso la discusión, prevista para este martes, de una reforma a la Ley Sobre Contrato de Seguro y otras leyes para limitar las prácticas abusivas de los seguros médicos.

Este martes a las 9:00 de la mañana estaba convocada la comisión, sin embargo, la noche del lunes, el presidente de la comisión, Carol Antonio Altamirano, emitió un comunicado en el que dijo que tras la presentación de nuevas propuestas de legisladores y sectores económicos, así como por la complejidad y el alcance transversal de los temas en cuestión resultaba necesario posponer la discusión.

Horas antes, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dijo en un videomensaje publicado en sus redes sociales que sobre la reforma de seguros y fianzas “hemos querido dar más tiempo, dado que me han hablado muchos de los actores para revisar bien, junto con Hacienda y junto con empresas morales, el impacto que tendrían las reformas en beneficio de la ciudadanía”.

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El pre proyecto de reforma propone, a iniciativa de legisladores de todos los partidos, cambios en la Ley Federal de Protección al Consumidor; la Ley Sobre el Contrato de Seguro; la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas; la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros; la Ley General de Salud; la Ley del Impuesto al Valor Agregado, y la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

En conferencia de prensa, el diputado priista Jericó Abramo Masso explicó que aunque la Comisión de Hacienda tenía prevista la aprobación de dicha reforma por unanimidad, su discusión se frenó porque las aseguradoras y los hospitales privados solicitaron más tiempo para el análisis del dictamen.

“Esto nace de la iniciativa que propuse hace 14 meses para terminar con los excesos de seguros y hospitales en México que afectan a 14.5 millones de contratos y que atienden a 32 millones de usuarios de los servicios médicos”, contó.

Explicó que “en la ley actual existen las letras chiquitas para las pólizas, en el dictamen que preparamos ya no habrá letras chiquitas para los usuarios”, y agregó que con esta reforma los agentes de seguros tendrán la obligación legal de detallar cuánta será su ganancia por comisiones.

“En la ley actual no había transparencia de los hospitales sobre tarifas, el dictamen que se iba a votar hoy a las nueve obligaba a los hospitales a presentar año con año su tarifa de servicios, procedimientos quirúrgicos, médicos y costos de operaciones, con la finalidad de detener la inflación médica misma que está generada por los hospitales privados”, detalló el legislador.

Entre otros cambios, añadió el diputado, la reforma contempla esquemas de protección para las y los usuarios por parte de la Profeco, la Condusef y la Comisión de Seguros y Fianzas. También, propone que la Condusef y la Profeco puedan sancionar con multas de entre 500 y dos mil UMAS a entes privados que abusen de sus servicios con afectaciones al bolsillo de los usuarios.

Frente a la postergación para aprobar dicha reforma, Jericó Abramo subrayó que entre más tiempo se aplace el dictamen, las aseguradoras seguirán subiendo las tarifas porque no habrá transparencia y seguirá la opacidad.

“Esta ley iba a romper los monopolios y romper los oligopolios e iba a garantizar equilibrio en las tarifas, transparencia en el tipo de procedimientos y se iban a terminar los excesos de aseguradoras y hospitales basándose en un mercado más responsable, más eficiente”, destacó.