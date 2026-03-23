









Ciudad de Mexico , 23 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La reforma a las pensiones doradas, presentada por Sheinbaum a principios de marzo, fue aprobada el 11 de marzo en el Senado. / Foto: Adrián Vázquez / El Sol de México

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López, confirmaron que entre las previsiones de la semana en San Lázaro se encuentra la discusión de la reforma de las pensiones doradas el próximo miércoles.

Monreal Ávila dijo ante medios de comunicación que la discusión de dicha reforma está agendada para dictaminarse el martes 24 de marzo en la Comisión de Puntos Constitucionales y se prevé que el miércoles se discuta en el pleno de la Cámara de Diputados, y que, hasta el momento, desconoce si se votará por consenso.

Mañana se dictamina y estaremos discutiéndolo el próximo miércoles. Ricardo Monreal, presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados.

Por su parte, López Rabadán recordó que se trata de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para poner un límite a las pensiones y jubilaciones del sector público a un máximo del 50 por ciento del salario presidencial.

De acuerdo con la reforma, hay más de seis mil extrabajadores de la extinta Luz y Fuerza, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de Petróleos Mexicanos y de otras empresas e instituciones del Estado que perciben una pensión o jubilación superior a los 70 mil pesos.

La diputada presidenta detalló que en la sesión de este lunes, en la Cámara de Diputados se presentarán únicamente iniciativas. Para el martes se discutirán reformas en materia de cine y vivienda; y el miércoles, reformas como las pensiones doradas, y en materia de créditos fiscales, infraestructura y contencioso-administrativo.

Previo a la sesión de este lunes en la Cámara de Diputados, a las afueras de San Lázaro se manifestó un grupo de pensionados y jubilados de la CFE, quienes demandaron que se frene la discusión de la reforma de las pensiones doradas.

Froylán Martínez, jubilado de la CFE como gerente nacional de líneas de transmisión, explicó a El Sol de México que se oponen a la reforma de las pensiones doradas porque se pretende descontar su salario en más de 50 por ciento.

Eso es injusto, además si quieren hacer algo, que no pasen sobre el artículo 14 que es el que señala que no hay retroactividad. Froylán Martínez, jubilado de la CFE.

Manuel Palacios Ugalde, jubilado como jefe de departamento de líneas de transmisión, contó a este diario que el motivo de la manifestación es que las pensiones de la CFE se verían afectadas por la reforma de las pensiones doradas.

En ella se trastocan los derechos ya ganados a través de muchos años de carrera y un plan de trabajo. Por ejemplo, yo inicié desde la parte de abajo como ayudante de electricista y fui poco a poco subiendo en mi puesto bajo las condiciones que establecía el contrato colectivo de trabajo. Manuel Palacios, jubilado.

Palacios Ugalde reveló a este diario que él recibe alrededor de 130 mil pesos mensuales de pensión y en caso de que se apruebe la reforma de pensiones doradas , le descontarán alrededor de 60 mil pesos mensuales y su pensión quedaría en alrededor de 70 mil pesos.