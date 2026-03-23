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Méxicolunes, 23 de marzo de 2026

Diputados prevén discutir el miércoles la reforma de pensiones doradas

Un grupo de jubilados de la CFE se manifestó a las afueras de la Cámara de Diputados en contra de la reforma de pensiones doradas para defender sus retribuciones superiores a los 100 mil pesos mensuales

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La reforma a las pensiones doradas, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum a principios de marzo, fue aprobada el 11 de marzo en el Senado de la República con unanimidad de 116 votos.

Geovanna Bañuelos - ROSAURA ERNESTINA RINCÓN DELGADO
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Atzayacatl Cabrera
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