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Méxicomartes, 24 de marzo de 2026

Diputados reforman Ley de Vivienda y da facultades a Infonavit y Fovissste para construir casas

La reforma sustituye el concepto de “vivienda digna y decorosa” por “vivienda adecuada”, y da facultades al Infonavit y el Fovissste para construir viviendas

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Todo esto, de acuerdo con estándares internacionales como la Observación General número cuatro del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas y la Agenda 2030.

Por ello, pidió reglas claras, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, en el uso de los recursos que administran tanto del Infonavit como el Fovissste.

Pese a que se presentaron una decena de reservas para modificar la iniciativa, ninguna de estas se aprobó en el pleno de la Cámara.

Reforma dará protección jurídica a personas en sus hogares

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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