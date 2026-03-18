Diputados votan mañana convocatoria para renovar a tres consejerías del INE

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara baja, aseguró que el proceso para elegir tres consejerías del INE será transparente

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Al conversar con medios de comunicación, comentó que él presentó un proyecto a los coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, quienes se encuentran analizando el proyecto.

“Y el día de mañana la presidencia de la Mesa Directiva lo someterá a consideración del Pleno, el punto de acuerdo o el dictamen que somete a su consideración la Junta de Coordinación Política”, anunció.

Monreal Ávila agregó que el proyecto que él propuso ha tenido modificaciones por sugerencia de los demás coordinadores, como ampliaciones de tres a cinco días al periodo de registro para los aspirantes.

Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, dijo a medios de comunicación que en el transcurso del día habrá más información sobre la convocatoria para elegir a tres consejeros electorales.

Dijo que el documento que se filtró con la convocatoria no es el definitivo porque todavía tendrá cambios que propongan los partidos políticos.

“El PAN ha propuesto que los integrantes sean apartidistas, ampliar algunos términos en los calendarios, es decir, estamos en esa construcción.

“Hasta el momento, todavía no hay un documento ya aprobado, el que trascendió es el proyecto de origen, pero todavía no ha sido aprobado”, agregó.