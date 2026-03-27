Diputados vs La Prensa Brava en Mundialito Legislativo: un duelo que se definió en los once pasos

Tras un empate a cero, el equipo de los Diputados definió el partido en la tanda de penales con un marcador de 4-3 a favor de los locales.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Poco antes del pitazo final, el diputado Pujol respondió con otro cobro de castigo que puso a temblar las redes, pero el marcador se negó a moverse: un 0-0 seco que obligó a definir el orgullo en la tanda de penales.

En la muerte súbita, la puntería legislativa fue más fina. El diputado Pujol abrió la tanda con autoridad para anotar el primero. Para los periodistas, la suerte le dio la espalda a Óscar, quien falló su ejecución.

La tensión subió cuando el arquero de La Prensa Brava -reportero de El Sol de México- atajó el disparo del diputado Ulloa. Sin embargo, los diputados no fallaron más, en tanto que los goles de la prensa no fueron suficientes para remontar.

Con un marcador final de 4-3 en penales, los diputados se llevaron la victoria en una jornada donde, por una vez, el marcador fue más importante que el quórum. Al final, entre sudor y apretones de manos, la rivalidad quedó en la cancha.

El mini torneo se desarrolló con partidos relámpago de 15 minutos en cuatro jornadas de juego.

Por otra parte, entre reporteros y camarógrafos existía la ilusión de enfrentar al Cuau -Cuauhtémoc Blanco- actual diputado federal por Morena, exgobernador de Morelos y afamado exfutbolista del América en la primera división de México.

México volverá a hacer historia con el Mundial

A 76 días de que arranque el Mundial de futbol con sede en México -junto a Estados Unidos y Canadá, México volverá a hacer historia, aseguró Gabriela Cuevas Barrón, representante del gobierno de México para la Copa Mundial FIFA 2026.

En la inauguración del Mundialito Legislativo, un evento para promover el deporte, el compañerismo y el trabajo en equipo, Gabriela Cuevas destacó que el próximo 11 de junio nuestro país será el primero en el mundo en albergar tres Copas mundialistas.

Dijo que a lo largo y ancho del país se realizan otros 74 mundialitos y torneos que se asemejan a las iniciativas como Mundialito Legislativo en la Cámara de Diputados.