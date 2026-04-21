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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Diputados y senadores de Morena presentan iniciativa para posponer elección judicial a 2028

La iniciativa reconoce que la elección de 2025 evidenció la politización de la reforma judicial y la imposición de requisitos insuficientes para acceder a un cargo del Poder Judicial

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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