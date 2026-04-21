Diputados y senadores de Morena presentan iniciativa para posponer elección judicial a 2028

Tras las elecciones extraordinarias de 2025 se preveía crealizar las votaciones restantes en 2027. / Foto: Victoria Valtierra Ruvalcaba / Cuartoscuro.com

Un grupo de diputados y senadores de Morena presentó una iniciativa para reformar la Constitución y posponer al 2028 la elección judicial prevista para el 2027, en la que se renovarán 463 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito, así como la totalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Dichas elecciones están previstas para realizarse el año entrante, junto a las elecciones federales ordinarias con las que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, y las elecciones locales en donde se eligirán 17 gubernaturas.

La iniciativa, publicada este martes 21 de abril en la Gaceta Parlamentaria, es promovida por los diputados Alfonso Ramírez Cuéllar, Mariana Benítez Tiburcio, Olga Sánchez Cordero y Alfredo Vázquez Vázquez, así como por los senadores Javier Corral Jurado y Susana Harp.

La elección judicial surgió luego de que, en septiembre de 2024, el Congreso de la Unión aprobó la reforma del expresidente Andrés Manuel López Obrador para elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados. Con dicha reforma constitucional, la totalidad de la Suprema Corte y la mitad de magistraturas y juzgados se renovó en elecciones extraordinarias de 2025, con la previsión de realizar las votaciones restantes en 2027.

Sin embargo, la exposición de motivos de la iniciativa propuesta por las y los morenistas detalla que la experiencia de las elecciones de 2025 evidenció dos problemáticas centrales: los requisitos para acceder a cargos del Poder Judicial y que la concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales.

“Los requisitos constitucionales vigentes para acceder a cargos jurisdiccionales, como promedios académicos mínimos o cartas de recomendación, resultan insuficientes para evaluar de manera objetiva las competencias técnicas necesarias para el ejercicio de la función jurisdiccional”, se lee en la iniciativa.

“Diversas organizaciones civiles, particularmente Projuc y Defensorxs, identificaron oportunidades de mejora en los mecanismos de evaluación utilizados por los comités correspondientes en el proceso electoral judicial de 2025, particularmente en la revisión de requisitos y la valoración de la idoneidad de los perfiles”, detalla el documento.

Además, de acuerdo con la propuesta de las y los morenistas, la elección de personas juzgadoras exige un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial, por lo que no puede realizarse de manera simultánea con elecciones políticas para no perder legitimidad.

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