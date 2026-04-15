Director de Talleres Gráficos destaca impresión de boletas electorales como experiencia para Consejería del INE

Esto en medio de críticas en torno a que, a pesar de haber obtenido 99 aciertos de 100 en el examen de evaluación para ser consejero del INE, no cuenta con ninguna experiencia electoral.

Rafael García

Resaltó también que su tesis de maestría es sobre la hegemonía del discurso de la democracia en México.

Señaló además que ha participado como ciudadano en elecciones y otros procesos políticos.

Se ponía triste si no sacaba 10

Indicó que esta calificación casi perfecta se debe además a que es muy bueno estudiando, analizando y razonando como parte de su preparación científica-social.

Luego de esta entrevista presencial a la que se sometió, el Comité Técnico de Evaluación conformará tres quintetas finales, tras descartar a más de 330 perfiles.