Director del IPN se reúne con alumnos; garantiza buen manejo de recursos 

Indicó que hay pláticas con la presidenta de México y el titular de la SEP para dar solución a temas presupuestales.

Rafael García

Durante las pláticas, Arturo Reyes Sandoval llamó a funcionarios de su gabinete para que se coordinen y garanticen que los fondos disponibles sean utilizados de manera eficiente.

Destacó que se pone especial cuidado en el manejo de los recursos, pues solo el año pasado el IPN se sometió a 237 auditorías públicas.

Además, indicó que, con los recursos, se han realizado muchas acciones en favor de la institución.

Agregó que lleva a cabo pláticas continuas con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, para dar solución a temas presupuestales.