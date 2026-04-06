Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, criticó que el gobierno ha gastado para el Mundial de Futbol pero para la gente pobre no hay dinero

Bertha Becerra / El Sol de México

“Eso hay que entenderlo. Y bueno, asumirlo nosotros. Por lo pronto se justifican y reprimen”, dijo a El Sol de México el líder del FNRCM, desde Ciudad Juárez.

Justo en ese punto y respecto a la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum de que “los recursos públicos no son ilimitados para cubrir todas las exigencias de los los productores”, al pedirle su opinión, dijo el líder campirano.

Resaltó que el campo y el transporte son claves para el país, y si estas dos actividades dejan de ser viables, las consecuencias las resentirán todos.

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano externó su convencimiento de que defender al campo es defender a México .