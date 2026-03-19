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Méxicojueves, 19 de marzo de 2026

Disminuye número de policías municipales en el país

El inegi informó que el número de policías municipales en México cayó en 2024 a su nivel más bajo desde 2016

Pablo Rodríguez

En estas cifras el Inegi especifica que no se contabilizan los números de la Ciudad de México, ya que el levantamiento de dicha información se realiza a través del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE).

“Tenemos que revisar si no hay un rezago importante en las policías preventivas municipales”, señaló, al cuestionar si el tamaño de las corporaciones es suficiente frente a los cambios en la dinámica delictiva.

De los 2 mil 478 municipios y demarcaciones territoriales del país, únicamente el 77 por ciento, tienen una corporación municipal formalmente constituida, de acuerdo con los datos del Inegi. 

Según el CNGMD en 90 municipios la seguridad es atendida por corporaciones estatales, mientras que en 403 se recurre a cuerpos de seguridad comunales. 

Destaca el caso de Tamaulipas, donde los 43 municipios informaron no contar con policía municipal, debido a que esta responsabilidad recae en la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Este cambio, explicó Adrian Franco, podría estar relacionado con la transformación de los delitos más frecuentes, como el aumento de fraudes, extorsiones y amenazas, que requieren otro tipo de intervención policial.

Apasionado del arte, la cultura y la lectura, disfruto la música y la capoeira. Reportero interesado en derechos humanos y libertad de expresión

Pablo Javier Rodriguez Juarez
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