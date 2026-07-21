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Méxicomartes, 21 de julio de 2026

Distintivo H en restaurantes: qué es y por qué garantiza que no termines con una infección estomacal

Los establecimientos del sector gastronómico deben cumplir con estándares de higiene verificados por la Sectur, que garantizan a los comensales la preparación correcta de sus alimentos

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Qué es el Distintivo “H”?

¿Por qué el distintivo “H” garantiza que no termines con una infección estomacal?

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¿Cómo saber si un establecimiento cuenta con distintivo “H”?

Ali Rodriguez Rios
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