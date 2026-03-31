ECOEMS 2026: los aciertos mínimos que pide la UNAM para preparatorias y los CCH

Los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades piden menos aciertos que las preparatorias; conoce cuáles son las diferencias de los puntajes

Ali Rodríguez / El Sol de México

Aunque algunos estudiantes buscan el puntaje mínimo de aciertos para ingresar a su primera opción, la cifra no es exacta y puede variar cada año debido a la demanda y el número de lugares disponibles.

Así que, si tu misión es estudiar en una preparatoria o un Colegio de Ciencias y Humanidades, te contamos cuántos aciertos han obtenido los aspirantes.

¿Cuántos aciertos piden las preparatorias de la UNAM?

Mientras que la ENP 8 “Miguel E. Schulz” es la preparatoria en la que se estableció el puntaje más bajo con 98 aciertos.

Los aciertos mínimos que piden los CCH

¿Cómo funciona la asignación de lugares en las prepas y los CCH?

Del total de aspirantes, una obtuvo 128 aciertos correctos de los 128 posibles. Eso quiere decir que la persona con este resultado es la primera en ocupar uno de los 10 lugares disponibles.

Después se le asignará un lugar a la persona con el segundo mejor resultado y así sucesivamente hasta llenar el cupo disponible.

Si el último lugar fue asignado a un aspirante que obtuvo 120 aciertos (como ejemplo), los que tengan 119 o menos no podrán tener un lugar en el plantel y serán asignados a su segunda o tercera opción.