El 18 de marzo y la fuerza silenciosa de las mujeres que sostuvieron la expropiación petrolera

El 18 de marzo de 1938 es recordado como una de las pocas veces que México pudo ganar en el plani internacional

Cristóbal Morales

Tras la expropiación, Vargas escribió sobre un país que parecía transformarse. Para ella, el 18 de marzo marcaba un punto de quiebre: México empezaba a tomar control de su presente y a imaginar su futuro.

No era solo una colecta. Era una forma de participar directamente en un proyecto que sentían propio. Según testimonios de la época, las filas no paraban y el trabajo se extendía hasta la noche.

Organizaciones como el Frente Único Pro Derechos de la Mujer también participaron activamente. Además de sumarse a la colecta, propusieron la emisión de bonos petroleros, una medida que poco después fue retomada por el gobierno.

Lejos de ser una movilización forzada, la participación fue voluntaria. Había identificación con la decisión y confianza en el proyecto. Para finales de 1938, México ya comenzaba a abrirse camino en el mercado petrolero internacional.