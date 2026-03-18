El aumento de temperaturas desafía a la agricultura y exige soluciones a la ciencia

El CIMMYT en Toluca y Ciudad Obregón realiza innovación genética y trabaja en la creación de nuevas variedades de trigo

Bertha Becerra / El Sol de México

El aumento sostenido de las temperaturas y su impacto sobre la disponibilidad de agua no es una proyección científica. Es una realidad que ya transforma la producción agrícola.

“Sí una variedad demuestra resistencia en Toluca es muy probable que también sea resistente en muchas otras regiones productoras”, explicó Karim Ammar, científico principal de CIMMYT y jefe del programa de mejoramiento de trigo duro y triticale.

Combinado con los ciclos de cultivo en campo entre Toluca, en el Estado de México y Ciudad Obregón, en Sonora, este sistema permite generar hasta tres generaciones por año y con ello, acelerar el desarrollo de nuevas variedades de trigo.

A esto se suma el uso de cámaras de crecimiento con iluminación especializada, que permiten acelerar aún más los ciclos de selección genética y alcanzar hasta cinco generaciones por año.

“Esto nos permite desarrollar un sistema de mejoramiento acelerado, mucho más eficiente que antaño”, dijo Ammar.

Alianzas, clave para la innovación

Y se remontan a los primeros trabajos del doctor Norman Borlaug, cuyas investigaciones sentaron las bases de la Revolución Verde, que le valió el Premio Nobel de la Paz, en 1970.

Convencidos del potencial de la ciencia agrícola, los productores decidieron apostar por la investigación como herramienta para mejorar la productividad y enfrentar los riesgos del campo.

Actualmente esta colaboración entre científicos, productores e instituciones públicas es fundamental para acelerar la innovación agrícola en el país y a nivel mundial.

Ciencia aplicada para escalar soluciones

Actualmente, el CIMMYT opera 46 plataformas de investigación agronómica en 16 estados de la República, donde se generan datos en condiciones reales de producción.

Estas plataformas permiten validar prácticas regenerativas, mejorar el manejo de agua y reducir los riesgos productivos bajo distintos contextos agroecológicos.

Al integrar ciencia, productores y políticas públicas, estas plataformas contribuyen a reducir la brecha entre el desarrollo de nuevas tecnologías y su adopción en el campo.

Lograrlo requiere fortalecer las alianzas entre los centros de investigación, productores, gobiernos y sector privado. Así como promover políticas públicas basadas en evidencia científica.

Así, la experiencia acumulada por CIMMYT durante 60 años, junto con su red de colaboradores en México, representa una base sólida para contribuir desde la ciencia al fortalecimiento del Plan México.

Y a la construcción de sistemas agroalimentarios más resilientes frente al cambio climático.