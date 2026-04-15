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Méxicomiércoles, 15 de abril de 2026

El Bogueto en San Lázaro: busca poner estudios musicales en centros de rehabilitación contra adicciones

El cantante de reggaeton participó en el foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, junto a deportistas como la Barbie Juárez

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

¿Por qué El Bogueto estuvo en la Cámara de Diputados?

El foro fue convocado por la diputada morenista María de Jesús Rosete, quien representa a la alcaldía Cuauhtémoc en el Congreso de la Unión.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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