El cantante urbano, El Bogueto, durante su participación en el foro realizado por la morenista, María Rosete en la Cámara de Diputados. / Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com

Armando Toledo Rosas, mejor conocido como El Bogueto por su faceta como cantante de reguetón, quién acudió este miércoles a la Cámara de Diputados dijo que una de las alternativas para reforzar los procesos de rehabilitación de quienes enfrentan una adicción es con estudios de grabación en los centros de reintegración.

Al participar en el foro “La importancia de los centros de internamiento contra las adicciones en México”, El Bogueto contó que en medio de las circunstancias que vivió más joven, la música cambió su vida y en ella encontró un refugio y un lugar seguro.

“Yo soy del barrio de Neza (...) y de todos los barrios del Estado de México y de la Ciudad de México. Todos sabemos que en el barrio no hay oportunidades y el único camino es lo malo, la maldad (...) y yo en un momento sí, no lo voy a negar, así como todos hemos tenido errores. Pero yo creo que tú pasado no te define y todos merecemos una oportunidad, más las personas que están en los centros de reintegración”, indicó el cantante.

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La música cambió mi vida y cambió la vida de toda mi familia (...) lo que yo quiero hacer en conjunto con Aarón es poner son estudios musicales en los centros de rehabilitación. Ya estamos trabajando en ello (...) esto es para apoyar y cambiar vidas. El Bogueto, cantante.

La legisladora, junto a Aarón Silva, director de clínicas especializadas contra adicciones, compartieron previamente en redes sociales que el foro era para reconocer a “aquellas personalidades extraordinarias que han entregado su vida a generar un impacto profundamente positivo en jóvenes luchando contra adicciones en México”.

El cantante urbano, El Bogueto, durante su participación en el foro realizado por la morenista, María Rosete en la Cámara de Diputados. / Foto: Daniel Augusto / Cuartoscuro.com

En el evento, realizado en el Auditorio Aurora Jiménez del Palacio Legislativo de San Lázaro, también participaron figuras del deporte como la boxeadora mexicana Mariana La Barbie Juárez, y personajes mediáticos como Giovanni Madrigal El Padrino Huevo, un padrino de alcohólicos anónimos que se viralizó en redes sociales como TikTok.

Sin embargo, la presencia de El Bogueto generó reacciones contradictorias puesto que en el género urbano que él interpreta hay referencias al consumo de sustancias, como es el caso de la canción que interpreta “Tussi Chanel”, donde se menciona la droga popularmente conocida como tusi -también conocida como “cocaína rosa”- y que es una sustancia psicoactiva sintética.

Frente a ello, El Bogueto explicó que ha ido madurando musicalmente, por lo que ahora tiene objetivos como dejar huella en “los morros” que es escuchan su música, la cual ha ido limpiando de temas controversiales como los vicios.

Al inicio del foro, la diputada Rosete Sánchez explicó que en Tepito, de donde ella es originaria, el consumo de sustancias y las adicciones no son un tema teórico, sino algo que se vive día con día. Asimismo, subrayó que es un tema que no se puede seguir ignorando desde instituciones como la Cámara de Diputados y el Senado.

Mientras nosotros estamos aquí, allá afuera hay jóvenes atrapados en adicciones que nadie atendió a tiempo. El acceso a un tratamiento digno tiene que ser un derecho y no un privilegio. Rosete Sánchez, diputada.

En su turno, Mariana La Barbie Juárez contó parte de su historia personal, en la que relató que creció con padres y un hermano adictos. Sin embargo hizo referencia a que, a diferencia de las enfermedades como la Leucemia, “hay que tener huevos” para salir de las adicciones.