El canciller Roberto Velasco inicia contactos externos con su homólogo brasileño
Ambos secretarios conversaron sobre la próxima visita de la presidenta Claudia Sheinbaum al país sudamericano prevista para medianos de año
EFE
El nuevo canciller de México, Roberto Velasco, ratificado este miércoles para el cargo por el Senado, inició sus contactos externos con una llamada telefónica a su homólogo brasileño, Mauro Vieira, informaron fuentes oficiales.
Vieira también invitó a Velasco a visitar el país sudamericano "en una fecha próxima", lo que fue aceptado por Velasco "de inmediato", de acuerdo con el Ministerio de Exteriores de Brasil.
Brasil y México son las mayores economías de América Latina y han multiplicado sus contactos al más alto nivel desde que Sheinbaum asumió el poder, en octubre de 2024.
El pasado 9 de marzo, ambos presidentes conversaron por teléfono para discutir el fortalecimiento de las relaciones económicas bilaterales, en particular en el área de energía.
Ese acercamiento entre las dos potencias latinoamericanas se ha producido en medio de la guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la cual ha impactado tanto a México como a Brasil.