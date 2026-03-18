El secretario general de la Confederación reiteró su convicción de seguir con la construcción de un sindicalismo fuerte

Bertha Becerra / El Sol de México

También la Confederación felicitó a las y los integrantes del Comité Nacional electo, quienes asumirán formal y legalmente la responsabilidad de representar a la CTM en el período 2026-2032.

“El compromiso es trabajar por la unidad, el diálogo y la defensa de los derechos de las y los trabajadores”, informó la CTM en un comunicado.