CTM acredita la toma de nota del Comité Nacional que encabeza Tereso Medina
El secretario general de la Confederación reiteró su convicción de seguir con la construcción de un sindicalismo fuerte
Bertha Becerra / El Sol de México
También la Confederación felicitó a las y los integrantes del Comité Nacional electo, quienes asumirán formal y legalmente la responsabilidad de representar a la CTM en el período 2026-2032.
“El compromiso es trabajar por la unidad, el diálogo y la defensa de los derechos de las y los trabajadores”, informó la CTM en un comunicado.
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