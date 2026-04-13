Descarta Congreso del Trabajo realizar mitin el próximo 1 de mayo en la Plaza de la Constitución
Por la seguridad de las y los trabajadores y la pertinencia de organización para una concentración de tal magnitud
Bertha Becerra / El Sol de México
Subrayó que el Congreso del Trabajo, reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos laborales, la dignificación del trabajo y la lucha histórica de la clase trabajadora de México.
Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.