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Méxicolunes, 13 de abril de 2026

Descarta Congreso del Trabajo realizar mitin el próximo 1 de mayo en la Plaza de la Constitución

Por la seguridad de las y los trabajadores y la pertinencia de organización para una concentración de tal magnitud

Bertha Becerra / El Sol de México

Subrayó que el Congreso del Trabajo, reafirma su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos laborales, la dignificación del trabajo y la lucha histórica de la clase trabajadora de México.

Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.

Bertha Becerra
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