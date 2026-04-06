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Méxicolunes, 6 de abril de 2026

El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable: responde Comité de ONU a Sheinbaum

Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, instó al Gobierno a no politizar el debate sobre las desapariciones forzadas en México

Sergio Ángeles / El Sol de México

Juan Pablo Albán, presidente del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED), hizo un llamado al Gobierno de México para no desacreditar los resultados de sus últimas investigaciones.

“Las diferencias jurídicas —e incluso políticas, aunque el asunto no debería politizarse— son comprensibles en el marco del diálogo internacional y la cooperación que debe existir por mandato de la Convención, entre el CED y los Estados parte.

El Gobierno federal confirmó hace semanas que existen más de 130 mil personas desaparecidas en el país, al presentar un informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

El experto instó al Gobierno federal a continuar la marcha de sus objetivos en común.

Con información de EFE

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