Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación de ANTAC, desmiente que el paro nacional en México se haya cancelado y denuncia intimidación policial y esfuerzos del gobierno por generar confusión.

Bertha Becerra / El Sol de México

La abogada Jeannet Chumacero, vicepresidenta de Comunicación y Enlace de la ANTAC, señaló en un mensaje difundido en redes sociales que existe una estrategia para generar confusión entre transportistas y productores agrícolas.

“Este régimen utiliza como siempre a los esquiroles del transporte y del campo para crear confusión entre los transportistas y los agricultores”

También advirtió sobre la presencia de elementos de seguridad y grúas en diversas entidades, lo que interpretan como un acto de intimidación.

“Responsabilizamos al Gobierno de México de actos de intimidación y de represión”, sostuvo la representante de ANTAC, quien también alertó sobre posibles riesgos para los manifestantes.

En ese sentido, la organización subrayó que cualquier agresión contra sus integrantes o dirigentes deberá ser atribuida a las autoridades federales.

Crisis de seguridad en carreteras, principal reclamo

Para los transportistas, esta declaración de SEGOB es “irresponsable, insensible y alejada de la realidad”.

Acusan simulación en mesas de diálogo

Sostiene la ANTAC que el gobierno busca desacreditar una movilización legítima en lugar de asumir su responsabilidad frente a una crisis de seguridad que sigue cobrando vidas.

Asimismo, denunciaron que tanto el transporte como el campo han sido relegados y excluidos de la toma de decisiones, pese a ser pilares fundamentales de la economía del país.

La organización responsabiliza al gobierno de México de cualquier consecuencia derivada de la falta de atención a esta problemática.

Confirmaron que el paro nacional de este 6 de abril se mantiene firme. “No se trata de una opción, sino de una necesidad”.

En un mensaje contundente, la organización advirtió que no cederán ante la presión ni ante lo que consideran una narrativa oficial que busca minimizar la problemática.

“No vamos a callar ante la indiferencia. No vamos a retroceder ante la simulación. Y no vamos a aceptar que se nos diga que no hay motivos cuando los motivos están escritos con sangre en las carreteras de nuestro país”, concluyó Chumacero.