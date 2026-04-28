El Gobierno va a definir hasta dónde vamos a llegar en el Mundial: CNTE

Los detalles de la huelga nacional que se llevará a cabo en el marco del Mundial de Futbol serán definidos el próximo 16 de mayo

Rafael García

Pero indicó que las afectaciones dependerán del Gobierno de México y de la resolución a sus demandas centrales, que son la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007 y un aumento salarial.

La Ley del ISSSTE del 2007 eliminó el sistema de pensiones solidarias para quienes coticen ante este instituto, con lo que su retiro dependerá de lo que logren ahorrar mediante un sistema de Afores.

Además condenó el llamado en días recientes de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien pidió a los capitalinos quedarse en casa durante el Mundial. “Esto mientras los turistas disfrutan”, rechazó el maestro.

El 20 de marzo pasado, tras un plantón de 72 horas en el Zócalo capitalino, la CNTE prometió regresar más fuertes durante el Mundial, e indicó que bloqueará todas las actividades relacionadas durante la justa deportiva.

Huelga nacional y organización

Sin embargo, Yenny Orozco, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, expuso que, aunque ya es un hecho esta huelga nacional, los detalles serán delineados en una asamblea nacional que se llevará a cabo el 16 de mayo.

Dijo que aunque ya existen propuestas de días de inicio de algunas secciones, es necesario llegar a un consenso a nivel nacional.

Dejó en claro que no considera que habrá afectaciones para los capitalinos y asistentes al Mundial, pues manifestó que al salir al marchar también enseñan a luchar, “entonces no hay afectaciones”.