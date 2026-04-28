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Méxicomartes, 28 de abril de 2026

El IMSS está obligado a prestar los servicios de prótesis para menores de edad con discapacidad

La SCJN determinó que el IMSS tiene la obligación de prestar servicios de prótesis y anteojos a niños, niñas y adolescentes que lo requieran, especialmente a quienes tienen alguna discapacidad.

Ariadna Lobo

Sin embargo, la norma no fue modificada en el plazo establecido, por lo que se generó una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, la cual invalida este artículo para todos los menores de edad.

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