El IMSS está obligado a prestar los servicios de prótesis para menores de edad con discapacidad

La ministra Lenia Batres consideró que el IMSS no podría garantizar la cobertura para menores de edad y adolescentes / Foto: SCJN / Cuartoscuro.com

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está obligado a cubrir los servicios médicos, la dotación de anteojos, lentes de contacto, aparatos auditivos, implantes cocleares, prótesis y órtesis externas para los menores de edad con discapacidad.

La extinta Segunda Sala de la SCJN amparó a un niño con discapacidad auditiva para que el IMSS le diera el servicio de un implante coclear, ya que en varias ocasiones el instituto se negó a hacerlo porque el Reglamento de Prestaciones Médicas excluía esta prestación para los menores de edad.

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La Sala de la Corte le dio 90 días al Poder Legislativo para que modificara el artículo 42, fracción II, del Reglamento de Prestaciones Médicas del IMSS, al ser contrario a los derechos a la protección de la salud, a la seguridad social y al interés superior de la niñez.

Durante la sesión del Pleno de 28 de abril, la ministra Lenia Batres Guadarrama se opuso a declarar la total invalidez del precepto, ya que consideró que el IMSS no podría garantizar la cobertura para todos los niños, niñas y adolescentes, sin las condiciones materiales ni financieras.

No podríamos, insisto, presumir que el IMSS tenga capacidad material y financiera para proporcionar estos insumos de forma generalizada, sin contar con evidencia técnica sobre infraestructura, presupuesto y recursos; y, por ello, una declaratoria de invalidez con efectos generales tendría que basarse en una valoración previa de esa capacidad Lenia Batres, ministra de la SCJN

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A pesar de que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, explicó que la invalidez general sólo aplicaba para los menores de edad y no para toda la población, la ministra Batres Guadarrama votó en contra y sostuvo que “es imposible la solución de este tipo de declaratoria”.