El mapa mundial del fracking divide a los países entre la apuesta energética y el daño ambiental

Países como Estados Unidos, Argentina, China, Canadá y Arabia Saudita profundizan la explotación de gas y petróleo no convencional mediante fracturación hidráulica, más de 15 países han decidido prohibirla o suspenderla por sus riesgos ambientales

Pablo Rodríguez

En la actualidad hay al menos cinco países que permiten la explotación de gas no convencional por medio de esta técnica: Estados Unidos, Canadá, Argentina, China y Arabia Saudita.

En México, el gobierno federal inició un proceso de análisis sobre si es factible la extracción de gas natural mediante esta técnica, bajo la premisa de que las nuevas tecnologías podrían reducir sus impactos ambientales.

Sin embargo, organizaciones ambientalistas argentinas sostienen que el aumento de la actividad ha coincidido con un mayor número de sismos registrados en la provincia de Neuquén.

Arabia Saudita se sumó recientemente a la extracción del gas no convencional con el desarrollo del yacimiento de Jafurah.

Durante 2024, el reino saudita anunció inversiones superiores a los 100 mil millones de dólares para explotar la zona de Jafurah, ubicada en la Provincia Oriental, cerca del Golfo Pérsico.

La empresa estatal Saudi Aramco ha perforado alrededor de 150 pozos y prevé multiplicar la producción de gas hacia 2030 y 2036 mediante tecnologías avanzadas de fracking, incluyendo el uso de agua desalinizada y plataformas móviles de perforación.

Varios países prohíben el fracking

En contraste, al menos 15 países han optado por prohibir o establecer suspensiones temporales,entre ellos se encuentra Francia, Alemania, Bulgaria, Irlanda, Nueva Zelanda, República Checa, Reino Unido, Sudáfrica, Suiza, Italia, Países Bajos y España.

Alemania mantiene restricciones severas desde 2016 e Irlanda aprobó una prohibición en 2017.

En el caso de España no existe una ley que prohíba expresamente el fracking, pero no hay proyectos activos ni infraestructura desarrollada para ponerlo en marcha.