“El mundo entero está buscando que haya paz”, dice Sheinbaum de la tregua entre Estados Unidos e Irán
La presidenta Claudia sheinbaum también dijo que la tregua es una noticia positiva para México porque “han bajado los precios del petróleo”
Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México
Ayer, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró que propuso un plan de 10 puntos a Estados Unidos que estipula un “protocolo de seguridad” para el paso del Estrecho de Ormuz, que garantice el control iraní de este punto clave.
Irán afirmó que dicho plan exige a Washington que acepte su programa de enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones.
Por su parte, el gobierno de Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz.
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