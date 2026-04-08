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Méxicomiércoles, 8 de abril de 2026

“El mundo entero está buscando que haya paz”, dice Sheinbaum de la tregua entre Estados Unidos e Irán

La presidenta Claudia sheinbaum también dijo que la tregua es una noticia positiva para México porque “han bajado los precios del petróleo”

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Ayer, el Consejo Nacional de Seguridad de Irán aseguró que propuso un plan de 10 puntos a Estados Unidos que estipula un “protocolo de seguridad” para el paso del Estrecho de Ormuz, que garantice el control iraní de este punto clave.

Irán afirmó que dicho plan exige a Washington que acepte su programa de enriquecimiento de uranio y el levantamiento de todas las sanciones.

Por su parte, el gobierno de Israel respetará el acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán, según una fuente consultada por el diario israelí Haaretz.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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