El Sol de México gana medalla de bronce de la Society for News Design
Además de la presea, la SND otorgó cuatro premios a la excelencia a trabajos del diario
Yahir Fragoso / El Sol de México
Asimismo, la SND otorgó cuatro reconocimientos a la excelencia, entre los que destaca el entregado por el portafolio de Israel Romero, Coordinador Nacional de Diseño Editorial de la OEM.
“Esta distinción representa un reconocimiento significativo que refleja el nivel y la calidad del trabajo que realizamos a nivel mundial dentro del medio editorial periodístico”, dijo Romero.
El resto de los trabajos reconocidos fueron dos portadas y el diseño de páginas para otra entrega del suplemento FinD:
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