El Sol de México gana medalla de bronce de la Society for News Design

Además de la presea, la SND otorgó cuatro premios a la excelencia a trabajos del diario

Yahir Fragoso / El Sol de México

Asimismo, la SND otorgó cuatro reconocimientos a la excelencia, entre los que destaca el entregado por el portafolio de Israel Romero, Coordinador Nacional de Diseño Editorial de la OEM.

“Esta distinción representa un reconocimiento significativo que refleja el nivel y la calidad del trabajo que realizamos a nivel mundial dentro del medio editorial periodístico”, dijo Romero.

El resto de los trabajos reconocidos fueron dos portadas y el diseño de páginas para otra entrega del suplemento FinD: