Méxicojueves, 23 de abril de 2026
El Tren suburbano pasa a manos del gobierno para su operación, confirma Sheinbaum
La mandataria confirmó que este domingo abrirá la nueva ruta que conectará al aeropuerto mediante el tren suburbano
Laura Arana
La mandataria confirmó que este domingo abrirá la nueva ruta que conectará al aeropuerto mediante el tren suburbano. El tramo
“El llamado Tren Suburbano, que le vamos a llamar el tren Felipe Ángeles, el que va de Ciudad de México a AIFA, y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora se va a operar como un tren a manos del gobierno”, dijo.