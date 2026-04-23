El Tren suburbano pasa a manos del gobierno para su operación, confirma Sheinbaum

La mandataria confirmó que este domingo abrirá la nueva ruta que conectará al aeropuerto mediante el tren suburbano

Laura Arana

La mandataria confirmó que este domingo abrirá la nueva ruta que conectará al aeropuerto mediante el tren suburbano. El tramo

“El llamado Tren Suburbano, que le vamos a llamar el tren Felipe Ángeles, el que va de Ciudad de México a AIFA, y del AIFA a Pachuca. Ese tren ahora se va a operar como un tren a manos del gobierno”, dijo.