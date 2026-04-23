El Tren Suburbano ya es transporte federal: ¿qué implica que el gobierno lo administre?

La presidenta Sheinbaum confirmó que de ahora en adelante, este medio de transporte será conocido como el tren Felipe Ángeles, el cual irá de la CDMX al AIFA y a su vez, a Pachuca

Jorge Morales

¿Qué implica que el Tren Suburbano ahora opere bajo la administración del Gobierno de México?

En este sentido, al ser un transporte del Estado, el Tren Suburbano ahora recibirá presupuesto federal, como ocurre con el propio AIFA, o el Tren Interoceánico.

Por otro lado, Mendoza Sánchez añadió que se busca que el Tren Suburbano cuente con sistemas que permitan utilizar la tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México, con la que funcionan todos los transportes en la capital.

Lo anterior permitiría que los usuarios del sistema, que actualmente usan en gran medida el tren para viajar desde el Estado de México a CDMX, usen un solo plástico para todos sus viajes.

¿Cuántas personas transportó el Tren Suburbano en su último año operando con la CAF?

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó que el número de pasajeros que utilizaron el Tren Suburbano en febrero de 2025 y febrero de 2026.

En febrero de 2025 acumuló un total de 3.6 millones de personas a bordo, misma cantidad que en febrero del 2026. Asimismo, se registró en dicho de ambos años, un recorrido de 0.2 millones de kilómetros.

En contraste, en el mismo periodo de este año, el Sistema de Transporte Colectivo metro subió a bordo a 98.6 millones de pasajeros y recorrió 3.1 millones de kilómetros.