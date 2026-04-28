El hermano de El Señor de los Cielos afronta cargos por pertenecer a una organización criminal y distribuir cocaína a EU

EFE

El año pasado ya se dio a conocer que Carrillo Fuentes, hermano del narcotraficante Amado Carrillo El Señor de los Cielos estaba discutiendo con la Fiscalía sobre un posible acuerdo de culpabilidad.

El pasado agosto, el Departamento de Justicia de EU comunicó que finalmente no pediría la pena de muerte ni para él ni para Caro Quintero.

Recibió el liderazgo del Cártel de Juárez tras la muerte de su hermano mayor El Señor de los Cielos, por complicaciones fruto de una cirugía plástica.

Hasta ahora, el mexicano se ha declarado inocente de los delitos de los que está acusado. De ser hallado culpable, enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua.