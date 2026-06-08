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Méxicolunes, 8 de junio de 2026

Elección en Coahuila estuvo marcada por la violencia y compra de votos QRGate, reitera Morena

El líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, presumió en redes sociales que su partido se impuso sobre Morena con 16 diputaciones locales ganadas

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Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

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