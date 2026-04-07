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Méxicomartes, 7 de abril de 2026

Embajada de México en Irán pide a connacionales "máxima prudencia" ante conflicto bélico

Ante un “posible agravamiento de la situación” en el país de oriente medio, la representación diplomática recomendó a sus ciudadanos a intensificar las medidas de precaución

EFE

"No tome ni comparta videos o fotografías de cualquier actividad militar o daños como resultados de estas actividades. Hacerlo puede implicar multas, detención o deportación", añadió.

Explicó, asimismo, que en caso de saturación de la red de internet, sus connacionales utilicen exclusivamente mensajes de texto para mantener las líneas disponibles para los servicios de emergencia.

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