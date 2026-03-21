Embajador de EU en México destaca cooperación bilateral por la detención del Lobo Menor

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson en México destacó este sábado la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum que ha dado como resultado la detención, el miércoles pasado, de criminales internacionales comoÁngel Esteban Aguilar, Lobo Menor, líder de la organización Los Lobos de Ecuador.
“La detención de Ángel Esteban Aguilar, por autoridades mexicanas, quien estaba vinculado a actividades criminales en Ecuador y tiene vínculos con el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), subraya la importancia de trabajar juntos a nivel internacional para enfrentar a los cárteles, el tráfico de drogas y la violencia que generan. La cooperación impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein está dando resultados concretos”, escribió el diplomático en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.
Agregó que la detención envía, además, un mensaje claro a los criminales y es el que no tienen dónde esconderse. “Ni en México, ni en los Estados Unidos, ni a nivel internacional”, agregó.
Aguilar, quien fue detenido el miércoles en Polanco, en la Ciudad de México, está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio. De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, era un operador clave vinculado al homicidio del ex candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio, el cual ocurrió el 9 de agosto de 2023.
Su captura se realizó por parte de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además del Instituto Nacional de Migración (INM). El detenido se identificó como ciudadano colombiano bajo el nombre de Juan Carlos Montero Mestre, una identidad falsa con la que buscó eludir a las autoridades, según informó tras su detención el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.