Embajador de EU en México destaca cooperación bilateral por la detención del Lobo Menor











Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Ángel Esteban Aguilar ya se encuentra en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena, Ecuador / Foto: EFE

El embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson en México destacó este sábado la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum que ha dado como resultado la detención, el miércoles pasado, de criminales internacionales como Ángel Esteban Aguilar, Lobo Menor, líder de la organización Los Lobos de Ecuador.

“La detención de Ángel Esteban Aguilar, por autoridades mexicanas, quien estaba vinculado a actividades criminales en Ecuador y tiene vínculos con el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación), subraya la importancia de trabajar juntos a nivel internacional para enfrentar a los cárteles, el tráfico de drogas y la violencia que generan. La cooperación impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @Claudiashein está dando resultados concretos”, escribió el diplomático en un mensaje difundido en su cuenta oficial de X.

Agregó que la detención envía, además, un mensaje claro a los criminales y es el que no tienen dónde esconderse. “Ni en México, ni en los Estados Unidos, ni a nivel internacional”, agregó.

Aguilar, quien fue detenido el miércoles en Polanco, en la Ciudad de México, está relacionado con actividades de narcotráfico, extorsión y homicidio. De acuerdo con las autoridades ecuatorianas, era un operador clave vinculado al homicidio del ex candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio, el cual ocurrió el 9 de agosto de 2023.