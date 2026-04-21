El secretario de Seguridad del Edomex explicó la cronología del ataque de ayer en Teotihuacán

Pablo Rodríguez

Durante la conferencia de Palacio Nacional, el funcionario presentó la cronología de los hechos ocurridos el lunes en el sitio turístico.

En ese momento comenzaron a circular imágenes del agresor en la Pirámide de la Luna, donde amenazaba a turistas.

Posteriormente, a las 11:45 horas, el agresor se quitó la vida. Para las 12:20 horas, la zona ya se encontraba bajo resguardo de las corporaciones de seguridad.

Tras los hechos, las autoridades implementaron cercos de seguridad, coordinaron el desalojo de visitantes y atendieron a los lesionados.

El secretario explicó que inicialmente fueron cautelosos al informar sobre heridos, ya que varias personas presentaban lesiones por caídas y no se podía determinar de inmediato si eran por impactos de bala.

También informó que se desplegaron 300 elementos y se instaló una mesa de trabajo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

En total, siete personas resultaron lesionadas, tres de ellas por arma de fuego. Seis ya fueron dadas de alta. Entre las víctimas hay personas de nacionalidad canadiense, estadounidense, colombiana, rusa, brasileña y neerlandesa.

Finalmente, las autoridades confirmaron dos fallecimientos: el del agresor y el de una mujer de origen canadiense.