En abril inicia reconstrucción de puentes y caminos afectados por lluvias de 2025: SICT
La Presidenta dijo que su Gobierno no se ha olvidado de las afectaciones que dejaron las lluvias de 2025 en cinco estados; este mes inicia la reconstrucción.
Atzayacatl Cabrera / El Sol de México
Así lo detalló Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Por su parte, la mandataria federal recordó que estas obras son parte del trabajo del Gobierno federal para hacer frente a las numerosas afectaciones generadas por las lluvias del año pasado.
Jesús Esteva recordó que para estas obras hay una inversión de 13 mil 780 millones de pesos.
Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.