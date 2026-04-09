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Méxicojueves, 9 de abril de 2026

En abril inicia reconstrucción de puentes y caminos afectados por lluvias de 2025: SICT

La Presidenta dijo que su Gobierno no se ha olvidado de las afectaciones que dejaron las lluvias de 2025 en cinco estados; este mes inicia la reconstrucción.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Así lo detalló Jesús Esteva, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la mandataria federal recordó que estas obras son parte del trabajo del Gobierno federal para hacer frente a las numerosas afectaciones generadas por las lluvias del año pasado.

Jesús Esteva recordó que para estas obras hay una inversión de 13 mil 780 millones de pesos.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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