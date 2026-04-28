En año y medio se han creado 367 mil lugares nuevos de preparatoria y universidad: SEP

Mario Delgado expuso que esto se consiguió gracias a la construcción de 47 nuevos bachilleratos, 92 ampliaciones, 39 reconversiones y 108 telebachilleratos

Rafael García

En conferencia magistral, Mario Delgado expuso que esto se consiguió gracias a la construcción de 47 nuevos bachilleratos, 92 ampliaciones, 39 reconversiones y 108 telebachilleratos.

Afirmó que la meta en esta administración es crear 330 mil nuevos espacios, de los cuales 150 mil serán 30 nuevas sedes de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y 25 mil en 10 nuevos planteles de la Universidad de la Salud (US).

Así como 40 mil en 50 nuevas sedes de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ); 85 mil en el Tecnológico Nacional de México (TecNM), y 30 mil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN).

El titular de la SEP recordó que para este año se invierten 26 mil millones de pesos en más de 75 mil escuelas, lo que beneficiará a más de 8.5 millones de estudiantes.