Jaime Rivera, Claudia Zavala y Dania Ravel concluyen su periodo de nueve años en el cargo. A su salida, reclaman los señalamientos en su contra por un proceso de 2021

Rafael García

Pues indicaron que esto representa vulnerabilidad para las decisiones de los consejeros en funciones y de los que entrarán en su lugar.

En su despedida, Jaime Rivera señaló que es lamentable abandonar funciones con este procedimiento que es ilegal.

Esto al alegar que este órgano cometió una ilegalidad al intervenir en el desempeño de las facultades y ejercicio de atribuciones electorales del INE.

Argumentó que el OIC es una instancia de control administrativo, no de control de las decisiones que toman los consejeros y consejeras electorales.

“Este procedimiento de responsabilidad administrativa, fincada en nuestra contra, que no debió ni siquiera admitirse por falta de competencia del OIC se inició casi cuatro años después de que se presentara la queja”, señaló.

Por su parte, la consejera Claudia Zavala lamentó que, por una cuestión evidentemente política, siga abierto un procedimiento administrativo en contra de la autonomía del INE y de la labor de los consejeros.

Refirió que el autoritarismo continúa en la política mexicana.

Expuso que “yo por mi parte, desde la academia o desde cualquier otro espacio de la sociedad, lo social o lo civil, seguiré fiel a la causa de este constante proceso de mejoramiento, de ideal democrático, que sigue y seguirá siendo la causa de muchas y muchos más”.

“Ha sido un honor participar con ustedes”, concluyó.

La consejera Dania Ravel señaló que la decisión de votar para aplazar la consulta de revocación de mandato ha tenido consecuencias hasta el día de hoy.

Designaciones de la CNDH

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) designó a Irma Ramírez Cruz y Miriam Rodríguez Armenta como integrantes del Comité Técnico de Evaluación que elegirá a las tres nuevas consejerías del INE.

Irma Ramírez Cruz es apartidista y maestrante en Derecho Electoral. Ha sido funcionaria del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y también ejerció como jefa del Departamento de Registro de Organizaciones del Gobierno de Michoacán.

Por su parte, Miriam Rodríguez Armenta es doctora en Humanidades-Filosofía y Política.