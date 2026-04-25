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Méxicosábado, 25 de abril de 2026

En México la desnutrición cuesta hasta 252 mil mdp anuales 

Los niños y niñas afectados por la desnutrición experimentan retrasos en su desarrollo cognitivo y son más propensos a tener debilidades en su sistema inmune

Montserrat Maldonado

Esa práctica de consumo se perpetúa en las familias y es muy difícil desprenderse de ella. Los hijos comerán lo mismo que sus padres si no existen políticas más exhaustivas que fomenten otros hábitos alimenticios. 

Y es que el 82.6 por ciento de las niñas y niños menores de cinco años toman bebidas azucaradas, una cifra que llega hasta el 93 por ciento de cinco a 11 años.

Estrategia de Cuidados desde los Primeros 1000 Días de Vida

Entre sus principales apuestas destacan el fomentar la lactancia materna y garantizar la vacunación de la persona recién nacida. 

Licenciada en Comunicación y Periodismo por la UNAM. Mexiquense. Reportera de educación, derechos humanos, género y política.

Montserrat Sanchez Maldonado
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