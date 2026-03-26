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Méxicojueves, 26 de marzo de 2026

En San Lázaro aprueban crear nueva ley que regula inversiones privadas en infraestructura

De acuerdo con el diputado Ramírez Cuellar el Plan de Desarrollo 2025-2030 contempla una inversión de seis billones de pesos “buena parte de estos recursos tiene que salir de la inversión privada”, dijo.

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

También se contemplan contratos plurianuales, mecanismos extraordinarios de contratación, así como mecanismos de control y transparencia para evitar riesgos y garantizar la estabilidad de las finanzas públicas.

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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