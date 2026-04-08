“Es un avance, pero no lo que piden trabajadores”, subrayó la oposición en el Senado de la República; el proyecto se remitió a la Cámara de Diputados

Bertha Becerra / El Sol de México

Mientras que en el Artículo 994, se fija una multa de 250 a cinco mil Unidades de Medida y Actualización a los empleadores que incumplan.

En los artículos transitorios se precisa que la reducción de la jornada laboral de 40 horas y la duración de la jornada extraordinaria de esta reforma, se alcanzará de manera gradual de 2026 a 2030.

La modificación al Artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo precisa que la jornada laboral se podrá distribuir de común acuerdo entre las personas empleadoras y trabajadoras.

Además, la legisladora sostuvo que se genera un impacto económico positivo.

El panista añadió que la disposición referente a las horas extras, provocará que los trabajadores ganen menos por más trabajo.

Por su parte, Carolina Viggiano Austria (PRI) manifestó que el dictamen es un avance, pero no es lo que el gobierno se comprometió: cinco días de trabajo por dos de descanso.

En el pleno, la asamblea rechazó cuatro propuestas de modificación de los grupos parlamentarios de Movimiento Ciudadano, PAN y PRI.