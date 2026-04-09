Es parte de la implementación del Certificado de Agroexportación que exige trabajo formal a los jornaleros agrícolas y la defensa de sus derechos laborales

Bertha Becerra / El Sol de México

“Y ahora, lo que queremos justamente es reconocer esa causa, hacerla nuestra y caminar de la mano de las y los trabajadores para defender sus derechos”, expresó Bolaños.

Los servicios que brindará el Centro de Atención Integral a Trabajadores Agrícolas son el acompañamiento de la STPS a las y los trabajadores ante las quejas y denuncias laborales por violación de sus derechos.

Capacitación a empleadores

La STPS también capacitará a los empleadores, a quienes dirigen las empresas, para que cuando denuncias de negación de derechos laborales, de violación, de acoso incluso en el trabajo, puedan saber cómo proceder y dónde acudir ante el nuevo Centro.

Bolaños López dijo que lo que se quiere en el fondo es que nadie se quede fuera ni se quede atrás. Que se atienda a las personas que más lo necesitan.

“Ese es el encargo de la presidenta Sheinbaum y con ello cumplir la aspiración que nos dejó en encomienda el presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento”, puntualizó Marath Bolaños López.