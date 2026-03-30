Engañan tu bolsillo y te dan “gato por liebre” en la compra de pescados; usan hasta especies en peligro de extinción

Especies como el marlin, sierra, mero y huachinango son los más sustituidos, incluso por peces en peligro de extinción, de acuerdo con estudios de Oceana

Bertha Becerra / El Sol de México

De acuerdo con el estudio Gato X Liebre: Engaño evidente, solución pendiente, cuatro de cada 10 veces, el consumidor recibe un pescado distinto al que pagó.

Así, quien compra huachinango puede que sea tilapia o bagre, pescados mucho más baratos y pagan hasta tres veces más por un producto de menor precio.

De acuerdo con el estudio de Oceana, organización de la sociedad civil que se dedica a la protección de los océanos, este engaño afecta el bolsillo de los consumidores, a las familias pescadoras e impacta a la biodiversidad marina.

El huachinango se sustituyó por hasta 16 especies distintas, entre ellas el pez lámpara que habita a más de mil metros de profundidad, agrega el análisis.

“La sustitución de pescados ocurre porque, desde la política pública, no hay medidas que nos den la información completa sobre el recorrido de los productos pesqueros del barco al plato”, afirmó García-Peña.

Respecto a la trazabilidad en los productos pesqueros, explicó que es una herramienta fundamental para combatir la sustitución de pescados.