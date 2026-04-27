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Méxicolunes, 27 de abril de 2026

Morena convoca a Congreso Nacional extraordinario en mayo para renovar dirigencia

En el encuentro se elegirá la nueva presidencia y secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional

Rafael Ramírez / El Sol de México

Relevo en puerta y reacomodos internos

La convocatoria se da en medio de movimientos internos en Morena que anticipan la renovación de su dirigencia rumbo al ciclo electoral de 2027.

Sin embargo, Montiel evitó pronunciarse sobre esa posibilidad. Durante una gira en Hidalgo junto a la presidenta Sheinbaum, en la que supervisaron la atención a personas afectadas por lluvias, rechazó abordar el tema.

Morena justificó la realización del Congreso como parte de su estrategia para fortalecer su estructura interna y consolidar el denominado “segundo piso” de la autodenominada Cuarta Transformación.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
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